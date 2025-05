Pd: "Siena merita un futuro diverso, lontana dall’attuale grigiore"

Un pomeriggio di confronto, quello di sabato scorso con la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, per il Pd senese. "Abbiamo percorso centinaia di chilometri durante la campagna elettorale per parlare con i cittadini – ha raccontato Vittoria Ferdinandi –, per andare noi da loro e non aspettare che fossero loro a venire da noi. Le unicità, a volte le piccolezze, dei singoli problemi, sono state analizzate, rielaborate e sono diventate le linee guida del nostro programma. E intendiamo continuare a fare esattamente la stessa cosa: intendiamo continuare ad ascoltare, coinvolgere, far partecipare direttamente la gente alle nostre decisioni".

"Con la passione e l’entusiasmo di Vittoria Ferdinandi abbiamo iniziato a immaginare una Siena a colori, lontana dal grigiore di chi la amministra", è il commento a conclusione della serata della segretaria del Pd Rossana Salluce. Per Salluce, è necessario innanzi tutto "creare spazi reali e fisici di partecipazione, di elaborazione, in cui donne e uomini possano incontrarsi per discutere e in cui la politica comprenda che deve farsi carico di offrire risposte, di ascoltare le attese e le speranze dei cittadini se vuole ricreare un patto di fiducia con la comunità".

Per la segretaria Pd, "una politica che si limita alla gestione dell’ordinaria amministrazione dimostra il proprio fallimento. Servono risposte elaborate e condivise ai problemi del nostro tempo e della nostra realtà: è impensabile, per esempio, scindere il tema della sicurezza dall’urbanistica, dalle politiche sociali, da ogni attività politica". E a fronte di una "destra che da sempre strumentalizza il problema – afferma Salluce – limitandosi a indicare un nemico e alimentando paure", serve "un programma di speranza per Siena che come Pd intendiamo scrivere insieme alle altre forze democratiche, progressiste e cattolico-sociali, per immaginare la Siena che verrà. Una Siena a colori, viva e vivace. La città merita un futuro diverso".