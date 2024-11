Pd, rischio astensione sul congresso. Ma i candidati accelerano la corsa

Il profondo malcontento, che agita le varie ’anime’ del Pd di Siena, rischia di condizionare pesantemente il congresso del 30 novembre. Prima l’esclusione di Piero Fabbrini dalla sfida per la guida del partito, poi la lettera-appello a Elly Schlein (ancora in attesa di risposta) con la richiesta di rinviare il congresso, quindi la freddezza con cui il leader del Pd toscano Emiliano Fossi ha accolto la nuova richiesta di rinvio presentatagli a Firenze da una delegazione di Dem senesi; infine l’annunciata riorganizzazione dei circoli cittadini. Ce n’è quanto basta per agitare buona parte dei 624 iscritti, al punto che nelle chat interne più di qualcuno paventa l’ipotesi di disertare le urne. Dal punto di vista del regolamento, non è necessario un quorum per l’elezione del nuovo segretario, ma se ciò avvenisse con numeri risicati in termini di partecipazione, il segnale politico non sarebbe certo dei migliori.

Intanto ha preso il via la campagna tra gli iscritti e i simpatizzanti. Rossana Salluce, avvocato e presidente dell’associazione ’Donna chiama Donna’, ha già avviato il calendario degli incontri partendo lunedì scorso dal circolo di Sant’Agostino, mentre oggi proseguirà alle 18,30 alle Libreria Becarelli: "Abbiamo condiviso la necessità di un partito cittadino radicato e rinnovato, utile – il commento di Salluce – che trasformi il proprio patrimonio di idee e conoscenze in azioni e contenuti a servizio della collettività".

Non resta a guardare l’ex segretario Simone Vigni, che domani alle 21 al circolo di Fontebecci incontrerà cittadini, iscritti, forze politiche e forze civiche per presentare le sue linee programmatiche. "Il mio invito è un appello alla responsabilità collettiva e individuale, rivolto a tutti coloro che credono nel Pd come strumento per rinnovare insieme la forza di un ’noi’ che è stato fondamentale e che dovrà esserlo di nuovo, per guardare al futuro con ottimismo e trovare le migliori risposte alle necessità e alle aspirazioni della collettività senese". Vigni annuncia: "Sarà un momento fondamentale per rinsaldare il rapporto di ascolto e relazione con la base degli iscritti, ma l’incontro è aperto anche alla partecipazione delle forze politiche e civiche della città che si riconoscono nei valori di centrosinistra e con cui sarà necessario attivare un dialogo e una collaborazione stabile in vista delle future amministrative".

Intanto è attesa per oggi la presentazione della riorganizzazione dei circoli cittadini voluta dal commissario, il parlamentare Marco Sarracino: non si escludono ulteriori malumori.