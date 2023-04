Pd, 16 uomini e 16 donne per Ferretti "Parità di genere e competenza"

"Una lista rappresentativa delle diverse e migliori energie presenti in città nel rispetto della parità di genere e con la valorizzazione delle persone". Così il segretario dell’Unione comunale Pd, Massimo Roncucci sui nomi scelti per sostenere Anna Ferretti: in corsa 16 uomini e 16 donne. Sono Giovanni Avena impiegato risorse umane (41 anni), Piero Barazzuoli docente universitario (72 anni), Paola Bassi bancaria (54 anni), Altero Borghi teatrante (70 anni) Eugenia Calamati imprenditrice agricola (58 anni), Francesco Carnesecchi funzionario amministrativo (49 anni), Fazio Catoni impiegato (61 anni), Filippo Ceccherini studente universitario (22 anni), Vittorio Della Torre pensionato ex funzionario pubblico (69 anni), Piero Fabbrini insegnante (35 anni), Tiziana Fabbrini detta Titty impiegata settore marketing (52 anni), Guido Galgani ingegnere (39 anni), Federico Guidi architetto (39 anni), Alessandro Masi giurista di impresa settore bancario (57 anni), Sarita Massai insegnante (57 anni), Giulia Mazzarelli professionista settore immobiliare (37 anni), Luca Micheli impiegato (52 anni), Maria Elena Nepi insegnante (45 anni), Barbara Ortalizio dottoranda (26 anni), Federico Pacciani addetto sostenibilità Mps (37 anni), Gabriella Piccinni storica, professoressa emerita Università di Siena (72 anni), Rossana Salluce avvocato (45 anni), Franco Sarti analista programmatore informatico (41 anni), Federica Scaglioso pianista e insegnante di piano (50 anni), Eleonora Serra assistente giudiziario (24 anni), Pamela Spinelli impiegata settore vitivinicolo (42 anni), Francesca Stella docente (44 anni), Sofia Turchi consulente del lavoro (36 anni), Antonio Turillazzi bancario (56 anni), Monica Ulivelli neurologa (62 anni), Milena Ussia impiegata (47 anni), Giovanbattista Zona tecnico microbiologia (45 anni).