Paycare, Senesi e Lattanzio: "Cosa sta facendo la maggioranza?"

I ventisei licenziamenti decisi nei giorni scorsi da Pay Care, per quanto riguarda Monteriggioni, animano il dibattito politico sul territorio. "Nei giorni scorsi, molti applaudivano alle nuove avventure finanziarie del Monte dei Paschi, che sposta miliardi di euro nel risiko bancario, mentre 26 lavoratori altamente specializzati nei servizi finanziari e di supporto alla stessa, tramite call center, vengono licenziati. Certa politica ha fallito, ma certi politici sanno sempre come salvarsi". È duro l’intervento, in una nota, da parte di Raffaella Senesi, Per Monteriggioni, e di Fabio Lattanzio, Monteriggioni progressista.

Da qui una domanda una richiesta al sindaco Andrea Frosini: "Si occupa sempre delle situazioni di crisi del nostro territorio o le ha archiviate? Aggiorni i suoi concittadini, per favore". "Purtroppo – affermano Senesi e Lattanzio – le gravi crisi industriali in corso nel nostro territorio stanno diventando solo passerelle per politici e amministratori. Ma nessuno di loro è stato capace di fermare questa emorragia di posti di lavoro. Sono state fatte grandi promesse, organizzati tavoli regionali, nazionali. Ma il risultato non cambia: tutti licenziati".

I due firmatari del documentano ricordano anche un altro problema grave: Avi.Coop: "Nel caso di Avi.Coop (oltre 200 licenziamenti), il centrosinistra di Monteriggioni si era persino premurato, con l’appoggio della Lega, di presentare una mozione in Consiglio comunale, che anche noi abbiamo votato. La speranza era che due coalizioni, pur di orientamento opposto ma entrambe al governo (nazionale o regionale), potessero contribuire a trovare una soluzione almeno accettabile per la riconversione del sito produttivo. Ma ad oggi nulla è accaduto: a dicembre sono scaduti i benefici che l’azienda aveva accordato ai lavoratori".