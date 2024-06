Pavimento del Duomo Il capolavoro riscoperto e i Notturni dell’Opera

Da ieri il magnifico tesoro del Pavimento del Duomo è stato nuovamente svelato. Fino al 31 luglio e dal 18 agosto al 16 ottobre 2024, la Cattedrale di Siena metterà in mostra il suo magnifico pavimento a commesso marmoreo, frutto di cinquecento anni di espressione artistica, un viaggio simbolico alla ricerca dei più alti valori dello spirito umano. Risultato di un complesso programma iconografico, è stato realizzato attraverso i secoli, a partire dal Trecento fino all’Ottocento, tarsia dopo tarsia, i cui cartoni preparatori sono stati disegnati da artisti, quasi tutti senesi, fra cui il Sassetta, Domenico di Bartolo, Matteo di Giovanni, Domenico Beccafumi, oltre che dal pittore umbro Pinturicchio. Il prezioso tappeto di marmi policromi è infatti straordinario, unico, non solo per la tecnica utilizzata, ma anche per il messaggio delle figurazioni, un invito costante alla sapienza, a partire dalle navate con i protagonisti del mondo antico, scarmigliate sibille e autorevoli filosofi, fino ai soggetti biblici sotto la cupola, nel presbiterio e nel transetto. Un libro di marmo, la cui scopertura è stata promossa dall’Opera della Metropolitana ed è organizzata da Opera Laboratori. Tra i servizi offerti saranno disponibili visite guidate in cui professionisti, in varie lingue, condurranno i visitatori alla scoperta di questo straordinario capolavoro.

Poi prenderanno il via ’I notturni dell’Opera’. Otto insoliti appuntamenti serali, promossi dall’Opera della Metropolitana e organizzati da Opera Laboratori, per offrire un punto di vista unico su tre luoghi iconici del complesso del Duomo. Da giovedì 4 luglio a gioved’ 29 agosto, l’iniziativa accompagnerà i visitatori su due turni, alle 21,30 e alle 22,30. Si inizia con la visita guidata alla Cattedrale e alla riscoperta del magnifico Pavimento, un viaggio simbolico alla ricerca dei più alti valori dello spirito umano.