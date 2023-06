Paura sulla Grossetana: ubriaco sul Suv contro l’auto di mamma e figlia

Siena, 19 giugno 2023 – Questa volta, per fortuna, si può parlare solo di un grande spavento, di due auto ridotte malissimo con il conducente di una delle due nei guai, di ore di disagi per la circolazione. Sabato sera, intorno alle 21,30, un terribile schianto si è verificato sulla strada Grossetana, in un punto semirettilineo nel tratto compreso tra Costalpino e Sant’Andrea, alla periferia di Siena. Da una parte un Suv con a bordo un uomo, dall’altra un’utilitaria con mamma e figlia piccola e bordo. Nessuna conseguenza per gli occupanti delle auto, che invece a loro volta erano talmente danneggiate da costringere gli agenti della polizia municipale a chiudere per ore il transito lungo la strada, fino alle 2 del mattino.

Ma soprattutto al conducente del Suv, sottoposto ad alcool test, è stato riscontrato un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito. Sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della municipale per capire l’esatta dinamica dell’accaduto, a partire dalla velocità ma a questo punto anche dallo stato alcolico del conducente dell’auto di grossa cilindrata.

Entrambe le auto erano impossibilitate a muoversi e sono state trasportate al deposito comunale con il carro attrezzi. Ma soprattutto, a richiedere un lungo tempo per l’intervento di bonifica attraverso tecnici specializzati, è stato lo spargimento di vetri, olio e altro lungo la carreggiata. Per oltre quattro ore da Costalpino è stato quindi impossibile dirigersi verso San Rocco e viceversa, con gli automobilisti costretti a scegliere percorsi alternativi (per esempio da Ginestreto).

Lo scarso traffico a quell’ora e la mancanza di mezzi pesanti in circolazione ha limitato i disagi: i tragitti si sono allungati di 10-20 minuti, a seconda delle destinazioni, ma niente in confronto con quello che sarebbe accaduto in un giorno e orario lavorativo.

Resta, al di là di questo che è comunque secondario rispetto all’incidente, la grande paura per la mamma e la piccola e non solo per il fresco e drammatico collegamento con quanto accaduto a Casalpalocco. Gli incidenti stradali continuano a essere una piaga e figuriamoci se, come in questo caso, si deve fare i conti anche con un conducente che ha evidentemente esagerato con gli alcolici prima di mettersi alla guida.