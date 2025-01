Paura sulla Mare. Chianciano, auto contro un albero

A causa di un incidente, il traffico è temporaneamente bloccato al chilometro 49 lungo la strada statale 223 di Paganico a Monticiano. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli.

Due macchine, per l’esattezza. Ad annunciare intorno alle 18.45 che sulla Siena Grosseto la circolazione era ferma è stata l’Anas che sul posto, all’altezza del Doccio, ha inviato i suoi operai. Insieme alle forze dell’ordine, in primis la pattuglia della Stradale per gestire la situazione di emergenza, visto anche il giorno di festa. Prima delle 21 il flusso delle macchine è tornato regolare, all’inizio a senso alternato per consentire di rimuovere i mezzi.

Erano stati allertati anche i pompieri ma non c’è stato bisogno del loro aiuto. Lievi i feriti soccorsi dal 118.

Grande spavento poi ieri prima di cena a Chianciano Terme perchè una macchina ha centrato un albero in viale della Libertà. Al volante c’era una donna che è stata portata per accertamenti al pronto soccorso, dopo la sbandata, ma le sue condizioni non sembravano gravi.

Sul posto i pompieri del distaccamento di Montepulciano per mettere in sicurezza la vettura, unitamente ai carabinieri per accertamenti e viabilità.