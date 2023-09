Patto tra Its Energia e Pramac Alta formazione per il lavoro

Si consolida ancora di più quell’alleanza tra Its e Pramac e si aprono ancora una volta le iscrizioni al corso ‘Ambiente 23’ dell’Its Energia e Ambiente di Colle. Non a caso la presentazione è stata fatta in Pramac (sono 16 gli studenti che in questo anno sono stati inseriti in azienda). Le iscrizioni scadranno il 6 ottobre, ma si prospetta già grande affluenza. I risultati dell’Its colligiano sono sotto gli occhi di tutti, si parla di circa 40 iscrizioni all’anno, le classi sono di 25 alunni e sostanzialmente un blocco che si aggira intorno al 40% degli studenti nelle singole classi vengono assunti in Pramac (come attesta la stessa direttrice Teresa Basilico). La restante parte in altre aziende, sempre del territorio.

Il dato più significativo, però, sta nel fatto che oltre il 90% degli studenti a seguito del loro percorso formativo in Its trova nel primo anno un posto di lavoro. "Ambiente 23 è il nostro fiore all’occhiello – afferma Emiliano Bravi, vicepresidente della Fondazione – In particolar modo perché va a rispondere a quella necessità professionale di cui le aziende hanno bisogno. Il nostro compito è quello di intercettare i bisogni delle aziende, sono circa 10 anni che lavoriamo sul territorio e negli ultimi tre anni siamo riusciti a fare un salto di qualità, questo è un dato oggettivo, perché è così che ci misurano le imprese. Come dico sempre, non dobbiamo accontentarci mai, ma cercare di migliorare sempre. Its Accademy, infatti, deve essere ancora consolidata e essere supportata in modo forte dalle Istituzioni. Questo ce lo chiede il sistema Italia. Ambiente 23 grazie a Pramac si migliora, gli stage, infatti, poi si trasformano in lavoro a tempo indeterminato".

"Definisco la collaborazione tra Its e Pramac a km 0 – conclude Niccolò Borracchini, Corporate General Manager Pramac – si tratta di una collaborazione del territorio e per il territorio. Il nostro obiettivo è chiaramente quello dello sviluppo della nostra azienda e questo va di pari passo con il garantire delle opportunità ai giovani. Non dobbiamo perdere i talenti che si formano sul territorio e tutti insieme dobbiamo lavorare per dare opportunità. Chi entra in Pramac può fare un percorso nei cinque anni che grazie a un sistema meritocratico arriva a una progressione del proprio stipendio e della propria professionalità". Questo è il sistema Valdelsa, dove formazione e opportunità lavorative fanno squadra e si mettono a sistema ed i risultati si vedono.

Lodovico Andreucci