Patto fra Comuni per i servizi socio-sanitari

Firmata tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, e la Società della Salute Altavaldelsa una convenzione per la gestione diretta delle attività sociosanitarie, sanitarie a rilevanza sociale per anziani e disabili e per il complesso delle attività di assistenza sociale. Ogni comune verserà una quota alla Fondazione Territori sociali Altavaldelsa che porterà avanti le varie attività previste per i soggetti fragili residenti nei cinque comuni della Valdelsa senese.