Pattinaggio e concerti gospel

Anche la Valdelsa si immerge nello spirito natalizio. A Colle Val d’Elsa nelle ultime due domeniche che precedono il 25 dicembre andrà in scena ‘Natale a Colle’, con Piazza Arnolfo e le vie del centro pronte ad accogliere la magia delle feste. Delizie dolci e salate, gastronomia del territorio, bancarelle di prodotti tipici e largo spazio all’artigianato accenderanno i riflettori su Colle. "Disco Ice" sabato 14 sempre in Piazza Arnolfo, e alla musica, con il concerto gospel americano il 15 dicembre. Il 22 dicembre invece il grande mercatino ‘Keep calm…Christmas is coming’ e concerto jazz natalizio per le vie di Colle bassa. Pista da pattinaggio, proiezioni luminose e Villaggio di Babbo Natale anche a Poggibonsi, con 45 giorni di eventi e attrazioni tra dicembre e gennaio. Confermati i mercatini di Natale a cura di Confcommercio e Confesercenti, che popoleranno tutti i fine settimana Piazza Matteotti. Ma anche esposizioni come "Poggibonsi Motori", la street band la Bandaccia, il mercatino dell’Emporio della Solidarietà, mostre fotografiche e tanto altro. In piazza Berlinguer prenderà posto ‘Escape room’, la doppia installazione con giochi ed enigmi a tema natalizio. Tra iniziative e concerti, il 15 dicembre in piazza Berlinguer arriverà il pullman Marvel dedicato ai bambin Per il quarto anno tornerà invece ‘Casole è… Emozioni di Natale!’, con domenica 15 novembre che vedrà Casole d’Elsa vestirsi a festa con mercatini e artigianato. Iniziative per bambini, con Babbo Natale in piazza, e cultura, oltre al ‘Casole Gin Festival’ per gli amanti dei distillati.

A.T.