Pattinaggio-corsa da mondiale. Le pergamene a cinque atleti senesi

Alla Polisportiva Mens Sana 1871, il presidente Antonio Saccone ha voluto omaggiare i cinque atleti della sezione Pattinaggio Corsa per la partecipazione e le vittorie conseguite in occasione dei Campionati del Mondo che si sono svolti a Montecchio Maggiore: Duccio Marsili, Sofia Paola Chiumiento, Rita De Gianni, Gabriele Cannoni e Guglielmo Lorenzoni hanno ricevuto la prestigiosa pergamena della Polisportiva Mens Sana 1871 come riconoscimento per aver portato Siena e la Mens Sana nel mondo. "Siamo orgogliosi di essere stati rappresentati dai nostri cinque atleti – commenta Antonio Saccone –. Partecipare ai Campionati del Mondo di Pattinaggio è già di per sé un enorme successo, ricevere poi cinque atleti della Mens Sana, quattro dei quali con una medaglia al collo, lo è ancora di più. È stato un momento di vera gratitudine, vedere cinque giovani rappresentare al meglio i valori dello sport, con coesione e squadra". Oltre al secondo posto come Società in Italia, "vanno sottolineate - aggiunge il direttore sportivo Gianluca Marzucchi – le due ‘perle’ del titolo mondiale giovanile di Sofia Paola e il titolo mondiale assoluto di Duccio Marsili".