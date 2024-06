Passioni in Campo Le opere di Gasparro esposte in tre luoghi iconici

In attesa che sia presentato il Drappellone dipinto per il Palio del 2 luglio, Giovanni Gasparro è il protagonista della mostra ‘Passioni in Campo’, che rimarrà allestita fino al 7 luglio. L’esposizione dedicata alle opere dell’artista pugliese si sviluppa in tre sedi: quella principale dei Magazzini del Sale, Palazzo Sansedoni e la Collegiata di Santa Maria in Provenzano, dove già si trovano due opere dell’artista. "Abbiamo voluto recuperare la consuetudine di esporre a Palazzo Pubblico le opere del pittore del Palio – ha detto il sindaco Nicoletta Fabio – e questa mostra diffusa permette di creare un percorso fisico e ideale nella rappresentazione che Gasparro fa del divino e del suo legame con il mondo terreno".

Della selezione di opere esposte fa parte anche il Drappellone del Palio dei Cittini, vinto dalla Contrada dell’Onda, che come da tradizione è dipinto dallo stesso artista che dipinge poi il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano. "È consuetudine per la Fondazione – ha sottolineato il presidente della Fondazione Mps, Carlo Rossi – accogliere all’interno di Palazzo Sansedoni alcune opere degli artisti autori del Palio; ‘Passioni in Campo’ consente una visione ben più ampia dell’arte del pittore protagonista. I visitatori apprezzeranno l’idea di ammirare non solo le pitture dell’artista, ma anche le prestigiose sedi che le ospitano".

La mostra diffusa crea un percorso ideale, che nei Magazzini del Sale si snoda attraverso rappresentazioni sacre, dense di spiritualità. Mentre a presentare il Palio, che l’artista ha dipinto nel suo studio in Puglia, sarà il direttore della Pinacoteca Axel Hémery, che nel frattempo ha studiato i lavori di Gasparro. "Sono un senese abbastanza recente – ha detto il direttore – ma sono orgoglioso di questo ruolo che raccolgo con grande umiltà. Questo mi ha dato modo di conoscere l’opera di Gasparro e scoprire con lui alcuni territori in comune". "A Siena mi sono sentito ben accolto – ha aggiunto il pittore Giovanni Gasparro - per questo ho cercato di svolgere tutto con estremo rigore, nel rispetto delle tradizioni e della storia di questa città. Per me è stato un onore immenso".

Riccardo Bruni