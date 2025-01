"Passione, visione e attenzione a tutto". Ecco i primi sei mesi della sindaca Cenni

Nel 2025 vedrà la luce a Poggibonsi un’opera di particolare rilievo, il Social housing di via Moro, una cittadella dei servizi per disabili e famiglie in emergenza abitativa. Lo annuncia la sindaca Susanna Cenni in esclusiva a La Nazione, un focus sui grandi temi della città e del territorio.

Un bilancio dei suoi primi sei mesi da sindaca. "Passione, visione e attenzione a tutto, alle persone, alle manutenzioni, ai servizi, allo sviluppo, all’ambiente. Alcuni primi risultati sono arrivati, altri progetti sono in partenza. Il punto prelievi a Staggia è riattivato, Acque ha raddoppiato gli investimenti, abbiamo raddoppiato le risorse in manutenzione, stanno prendendo forma i consigli di frazione, sono insediati i tavoli per lo sviluppo e per il contrasto alle povertà. Un impegno portato avanti insieme alla giunta, alla macchina comunale, alla maggioranza, alla rete preziosa di associazioni, ai cittadini che segnalano temi e aiutano, al contributo che può arrivare dalle opposizioni. La rigidità della spesa corrente e i tagli in Legge di Bilancio non aiutano".

Ponte di Bellavista e servizio idrico: due patate bollenti. Come interverrà? "Sul servizio idrico ci adopereremo per monitorare e cooperare affinché gli impegni di Acque spa si concretizzino e si possa andare verso una maggiore efficienza. La situazione del ponte di Bellavista è spinosa ed è il racconto di quanto in Italia siano complessi gli appalti pubblici. Le risorse ci sono, la gara è stata fatta e non si va avanti, con mesi che se vanno e disagi che aumentano. Auspichiamo che questo stallo si sblocchi, come richiesto dalla Provincia, e si possa procedere con l’affidamento. Intanto ci siamo mossi per attenuare i disagi, partirà il consiglio di frazione e ci sarà un nuovo incontro con la Provincia".

Grandi opere che diventeranno realtà nel 2025? "Centrale sarà ’ABCura’, 10 milioni di euro di investimento, tra cui il Social housing di via Aldo Moro e la riqualificazione di viale Garibaldi. Completeremo inoltre via Senese e sistemeremo la salita mattonata. Particolare attenzione sarà per le infrastrutture sportive con 550mila euro già stanziati".

Il rapporto con le opposizioni. "Normali dinamiche di contrapposizione fra punti di vista diversi. Come sempre detto, il mio impegno è ascoltare tutti e condividere le informazioni in Consiglio, luogo centrale del confronto democratico".

Cosa augura ai suoi cittadini per il nuovo anno? "Pochi giorni fa fa abbiamo ricordato le bombe del ’43 e la forza della nostra comunità che ha combattuto e ricostruito. Auguro a tutti e tutte di credere nelle nostre potenzialità, investire sul rispetto reciproco, concorrere al bene comune ed essere sempre più una comunità accogliente, ingegnosa e soprattutto coesa".