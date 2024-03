Passerella Ferrari in Piazza del Campo. L’auto di Filippo Croccolino, pilota senese

Tanti gli appassionati che ieri mattina si sono radunati in Piazza del Campo per ammirare la Ferrari in mostra di fronte Palazzo Pubblico. Non tutti però hanno intuito che non si trattava di una Ferrari qualsiasi, ma della 488 GT Cup Evo, che correrà il campionato italiano Gran Turismo 2024 guidata da Filippo Croccolino, pilota senese del team corse ‘Best Lap’.

Croccolino ha iniziato dai go-kart, guidandoli sulle piste ha corso 6 finali mondiali vincendo la Coppa Italia nel 2016 e posizionandosi al terzo posto al mondiale 2017. Solo nel 2022 il giovane pilota senese è passato alle auto, ottenendo da subito ottimi posizionamenti e risultati.

Quest’anno sulla nuova rossa del team delegato Ferrari, la 488Gt Cup, sarà pronto a correre nelle 8 gare previste nel Campionato Italiano GT. Campionato tricolre che partirà dal circuito di Misano il fine settimana del 4 e 5 maggio, per concludersi solo in ottobre.