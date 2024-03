Gran turismo di Pasqua. Agriturismi al completo, ma anche gli alberghi aumentano le presenze

Siena, 29 marzo 2024 – Turisti, soprattutto italiani, che scelgono di rilassarsi con le famiglie in agriturismi immersi nella campagna senese: è il ritratto delle vacanze di Pasqua in provincia. "Il 98% degli agriturismi del territorio è al completo, soprattutto per Pasqua e Pasquetta- afferma Sara Nardi, Presidente di Terranostra Siena, associazione di Coldiretti -. Le famiglie italiane danno particolare importanza alla ristorazione, quindi l’agriturismo è la scelta migliore. Ma ci sono anche stranieri; francesi, tedeschi e olandesi. C’è in generale grande richiesta per l’agriturismo perché offre molte esperienze e attività da fare anche con i bambini".

Una vacanza all’aria aperta sembra essere la scelta principale di italiani e stranieri, che non temono un meteo non ancora primaverile. "Le prenotazioni sono in media con gli altri anni. Il clima non ancora caldo e la Pasqua che cade a presto non hanno influenzato le prenotazioni".

Ottime aspettative anche per i prossimi ponti in programma tra aprile e maggio, già il 90% delle prenotazioni. Le variabili maltempo e data della Pasqua non hanno influenzato l’andamento degli agriturismi, ma nemmeno gli alberghi e le residenze a Siena e nelle città d’arte. "Attualmente le prenotazioni sono tra il 70 e l’80%, purtroppo influisce il maltempo e la Pasqua che cade a fine marzo - spiega Rossella Lezzi, Presidente Federalberghi Siena -. Le aspettative sono comunque rispettate dato il periodo, con un meteo migliore potevamo avere il 10% in più di presenze. Gli arrivi sono soprattutto di famiglie italiane, che prediligono ambienti all’aria aperta e buona cucina, quindi gli agriturismi. Un target molto importante per il territorio. Ho partecipato pochi giorni fa ad un approfondimento con Toscana Promozione per la compilazione di un prodotto che offra pacchetti e offerte per famiglie sui territori toscani".

Non solo agriturismi però, le strutture in città si dicono abbastanza soddisfatte, anche se l’attesa maggiore è per i mesi estivi, con l’arrivo degli stranieri. "Siamo piuttosto soddisfatti delle prenotazioni per Pasqua, nonostante quest’anno cada a Marzo che per natura per noi non è ancora alta stagione - afferma Nathalie Beaugonin, General Manager del Grand Hotel Continental, gruppo Starhotel - . Rispetto allo scorso anno abbiamo rilevato un +17% di occupazione, con la presenza di viaggiatori italiani, ma anche europei, americani e asiatici. Le previsioni sono positive soprattutto sul mese di maggio e nella seconda metà di giugno quando ci aspettiamo richieste più last minute".

Ottimismo anche per il tempo di permanenza dei turisti che si sta allungando e per una crescente presenza dall’estero. "Siamo felici di vedere una tendenza verso una permanenza media crescente, gli ospiti scelgono Siena come destinazione per scoprire sia la città che le meravigliose zone del circondario. Abbiamo circa un 20% di italiani e il resto sono stranieri sia europei che americani".