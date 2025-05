Parte l’affascinante corso ’bottinieri’. Alla scoperta dell’acqua e delle fonti senesi

L’associazione culturale La Diana, attiva da oltre 30 anni nella tutela e valorizzazione del ciclo delle acque di Siena e dintorni, ha indetto un corso ’bottinieri’, per approfondire gli aspetti propri dell’attività dell’Associazione. Ad ora si contano oltre 70 adesioni. I bottini, questa rete di gallerie che si estende per circa 25 chilometri sotto Siena e che da secoli garantisce acqua alle fonti storiche, sono stati fin dall’inizio nel cuore de La Diana. Il ’corso bottinieri’ - coloro che nei secoli hanno avuto il compito della tutela e manutenzione dei bottini – è programmato per i mesi di maggio e giugno. Saranno tenute sei comunicazioni che verteranno sulla storia dei bottini e fonti senesi, sugli aspetti geologici del territorio e su elementi di sicurezza in ambienti sotterranei. Il corso prevede anche esperienze sul campo con visite dentro i principali bottini e al Santa Maria della Scala con il ’percorso delle acque’, oltre che alla Fonte delle Monache. Le comunicazioni saranno tenute da docenti universitari, soci e amici de La Diana. L’apertura del corso è fissata per giovedì 15 maggio, alle 18, nell’aula magna del complesso universitario del Laterino (g.c.). Le altre sessioni si terranno tutti i giovedì alle 18.30.