Parte la ’Festa della musica’ Tre giorni al parco Fucoli

Torna la Festa della musica di Chianciano Terme, edizione numero 21. La rassegna enogastronomica-musicale si svolgerà al Parco Fucoli dalle 19,30 in poi da oggi a domenica, con prelibatezze a chilometro zero e concerti. L’estate #SPA21ALE della Festa della musica - l’hashtag richiama il numero dell’edizione e il disco volante che giganteggia nella grafica - avrà come punto cardine i concerti del rapper Mondo Marcio e di Giuliano Palma, in collaborazione con il Comitato Chiancianese E20 col Comune e con la rassegna estiva ’Chianciano Terme Da Vivere’.