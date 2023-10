Parco letterario e nuova Biblioteca. Chianciano recupera l’ex Florida

Entro la fine dell’anno sarà inaugurato lo spazio del parco letterario dell’ex albergo Florida, dove sorgerà anche la biblioteca comunale. Tutto è pronto per velocizzare la sua apertura e far diventare quest’area un luogo attivo e vivo per la cultura. I lavori si sono conclusi, sono solo in attesa di collaudo. Probabilmente come regalo di Natale l’amministrazione taglierà il nastro del parco letterario, che sarà subito fruibile. Lo spostamento della biblioteca richiederà più tempo anche per il progetto di scelta dei volumi da portare nella nuova sede.

"Dopo i cantieri di Torre Orologio, Parcheggio ex Comando Polizia, Porta San Giovanni, Museo Civico e Piazza Italia, sta per arrivare la consegna ufficiale dell’ex Florida e dell’area verde – ricorda l’assessore Damiano Rocchi -. L’Intervento costerà 420mila euro, 84mila da fondi di bilancio e 336mila da finanziamento regionale dopo la vittoria del bando". L’obbiettivo era ridare funzioni al fabbricato, finora destinato a magazzino e un tempo ex Hotel Florida, trasformarlo in biblioteca comunale con l’area esterna ’parco letterario’. Una zona arredata lungo un percorso definito con ’stazioni di lettura’ in acciaio corten.

Il progetto è dell’architetto Andrea Crociani che ha avuto il compito di riqualificare l’immobile, coniugando un messaggio letterario con tutta l’area di riferimento. Grazie al giardino che diventa un percorso di immersione e di verde.

La collocazione è inedita per la biblioteca di Chianciano Terme che fu aperta nel 1962. All’epoca era nell’edificio dove oggi è stata nuovamente posizionata ma tutta la struttura era riservata alla biblioteca. Oggi parte di questo edificio è stato ristrutturato e adibito a teatro. Il patrimonio bibliografico negli anni è arrivato a comprende 24.658 volumi ed opuscoli, 15.670 inventariati. La sede è stata spostata prima a Villa Simoneschi, poi al piano terra del Centro restauro del Museo civico archeologico Delle Acque. Oggi torna nello stesso edificio collocato all’interno dei Giardini pubblici ’Bonaventura Somma’ in Viale Dante.

Il patrimonio bibliografico complessivo comprende oltre 30.000 documenti, di questi solo una parte è presente nell’attuale sede. La sezione locale raccoglie testi riguardanti la storia, tradizioni, archeologia sia di Chianciano Terme che dell’area della Val di Chiana e della Val d’Orcia. Particolarmente consistente è la sezione di Etruscologia. Nel 2024 la biblioteca troverà un nuova sede per la sua valorizzazione definitiva.

Anna Duchini