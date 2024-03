Parco fluviale dell’Ombrone. Conti: "Area rigenerata"

Terminato l’intervento realizzato nell’area che porta agli Uffici Postali di Buonconvento. Un intervento che fa parte di un progetto più ampio del Parco Fluviale dell’Ombrone e che prevede la rigenerazione delle aree comprese tra l’argine e il margine occidentale dell’abitato di Buonconvento. I lavori hanno riguardato la ristrutturazione della strada di accesso all’Ufficio Postale, la realizzazione di un nuovo marciapiede che corre sul lato sinistro della strada e la sistemazione di parte dell’area. Questo intervento, costato 95milaeuro, ha permesso di risolvere un problema che si trascinava da decenni.

La strada che prima era sterrata aveva bisogno di continua manutenzione. Adesso, oltre ad essere stata messa in sicurezza la viabilità per i veicoli e per i pedoni, è stata riqualificata una zona centrale del paese, tra i Borghi più Belli d’Italia. "Stiamo raggiungendo un altro grande obiettivo atteso da troppi anni. La strada delle Poste è molto transitata specialmente da persone più anziane – spiega Riccardo Conti, sindaco ricandidato alle prossime elezioni –. Con questo nuovo lavoro pubblico abbiamo rigenerato l’area. L’intervento si somma agli altri lavori in corso e chiusi da pochi mesi per un ammontare complessivo di circa 300mila euro. Ora l’obiettivo è i cercare nuovi finanziamenti per il completamento della parte finale del progetto".