Parco dell’Elsa, il progetto: "Tutela dell’area verde e nuove regole di gestione"

Parco dell’Elsa, in partenza nuovi investimenti ed un nuovo regolamento condiviso. Sono questi i principi lanciati dall’Amministrazione comunale. Con l’arrivo della primavera, il Parco dell’Elsa a Colle si prepara a diventare una delle mete preferite per i turisti, attratti dalla sua bellezza naturale e dall’ormai celebre acqua turchina. Questa ‘grande bellezza’ non deve dimenticare, però, le brutte pagine di cronaca che hanno descritto tragiche morti avvenute nei precedenti anni. Erano state annunciate azioni per un maggior controllo e messa in sicurezza. Ora si arriva alla ‘chiave di volta’. "In vista della stagione turistica, l’amministrazione sta per avviare una serie di interventi per migliorare la fruibilità e la tutela dell’area verde, uno dei luoghi più amati della città – afferma il primo cittadino Piero Pii –. L’ultimo sopralluogo è stato eseguito ieri, prima del regolare affidamento". È in fase di creazione anche un nuovo regolamento di gestione del parco, che punta a garantire un equilibrio tra la presenza dei visitatori e la protezione dell’ambiente. "L’amministrazione – continua Pii – ha deciso di affrontare la crescente affluenza turistica con un approccio sostenibile. Inoltre, è stato reinsediato il comitato scientifico". L’amministrazione ha previsto un investimento di 50mila euro. L’obiettivo è accogliere un numero crescente di turisti senza compromettere la qualità dell’esperienza. "Siamo orgogliosi di investire nel nostro parco, patrimonio fondamentale per la nostra comunità e per il turismo – conclude Pii –. Il sopralluogo di ieri segnerà l’avvio dei lavori. Lunedì si è tenuta una lunga riunione con l’assessora all’ambiente Monica Sottili e il nuovo comitato scientifico, durante la quale sono stati definiti gli ultimi dettagli operativi. Colle si prepara, così, a vivere una stagione primaverile ed estiva all’insegna del rinnovamento".

Lodovico Andreucci