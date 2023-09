Parcheggio Multipiano Il Comune acquista tutta la struttura di sosta

Svolta ‘epocale’ sotto via Bilenchi a Colle: la parte chiusa del parcheggio Multipiano sarà riaperta. Mancano pochi passaggi burocratici e poi anche la seconda parte del Multipiano sarà a disposizione di chi cerca parcheggio in ‘Piano’. Raddoppiano così gli spazi per le vetture in quello specifico parcheggio a servizio della stazione autobus e di Piazza Arnolfo. "E’ un momento che i colligiani aspettavano da decenni – afferma il sindaco Alessandro Donati – finalmente i cittadini nel momento in cui entreranno nel Multipiano, non si troveranno di fronte a una parte del parcheggio chiuso. Mancano veramente pochi passaggi burocratici per confermare l’acquisto da parte del Comune della piena proprietà della struttura dove era vigente solo un diritto di superficie di prossima scadenza". Non si può certo dire che mancano i parcheggi nella parte bassa della città. Già sufficienti grazie al ‘Campino dei Preti’ e al parcheggio in zona Fabbrichina, ma ulteriori stalli non guastano mai, in particolar modo per le attività commerciali. L’aspetto più sostanziale di questo cambiamento è la restituzione di una parte della città a uso pubblico: potrà finalmente essere utilizzata dalla popolazione. Le motivazioni della recinzione che impediva il passaggio a una parte del Multipiano sono da cercare nei fallimenti delle società proprietarie. Operazione che risale a decenni fa e al progetto del piano particolareggiato Atpa3, attinente anche a quello della Fabbrichina. "Insieme a tutto questo – conclude Donati – l’acquisizione delle aree di fianco all’ex-stazione ferroviaria, attraverso la permuta con la Banca di Cambiano del Palazzo Branconi, permettono di poter realizzare il passaggio pedonale meccanizzato che collegherà il parcheggio a Piazza Arnolfo". Arriva quindi un’ulteriore notizia per la riqualificazione della città.

Lodovico Andreucci