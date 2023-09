Parcheggi del Vallone. Via alla riqualificazione

Ripartono dal parcheggio multipiano del Vallone a Poggibonsi, i progetti di riqualificazione di spazi pubblici secondo i programmi targati Mixed Media. Il luogo simbolo di Urban Connection, cartellone a ingresso gratuito che tra l’altro punta sulla valorizzazione della creatività dei giovani, torna a essere protagonista degli appuntamenti in programma, per la sesta edizione, sino al pomeriggio di domenica. Il 24 settembre l’atteso evento conclusivo dalle 16 al Vallone. "L’iniziativa nacque proprio qui, nel 2018 – ricorda Matteo Ceccherini, presidente di Mixed Media – e adesso siamo pronti di nuovo, dopo aver scelto altre sedi per le opere di rigenerazione, a proporre incontri capaci di coinvolgere la comunità". Il multipiano ospiterà un mercatino di autoproduzioni – new entry – con oltre venti espositori e poi street art, un talk con la partecipazione di referenti delle istituzioni, associazioni e artisti. Quali intenti? "Mettere al centro proposte per i giovani e promuovere il dialogo tra generazioni", aggiunge Ceccherini a nome di Mixed Media, realtà che ha pure firmato la "regia" per il murales dedicato a Stefano Lotti. Cultura hip hop ed esibizioni live, break dance con gli open kids coordinati dal rapper Zatarra, eventi di strada e impegno diretto di artisti, come Fausto Busini di Poggibonsi. La grafica di questa edizione, che si svolge sempre con il patrocinio del Comune, è a cura di Traumart, che ha realizzato l’artwork dei manifesti. Sowet e Kiave saranno gli artisti ospiti. Il mercatino di autoproduzioni è coordinato da James Vega e Alessio Rosati. Nelle aree multipiano sarà possibile osservare il live painting che darà nuova vita alle pareti del parcheggio, grazie a street artist di varie regioni.

Paolo Bartalini