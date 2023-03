Parata di stelle a teatro per il premio Celli Gigli

di Riccardo Bruni

Si accendono i riflettori sul palcoscenico del Teatro dei Rozzi per la cerimonia del Premio televisivo e giornalistico Mario Celli e Silvio Gigli, in programma per oggi dalle 18. Un evento che per il secondo anno riunisce due premi profondamente legati alla città di Siena, ma che esprimo in pieno quella volontà di guardare oltre le mura della città, andando a intercettare i grandi protagonisti del mondo dell’informazione e dello spettacolo, con le loro storie da raccontare.

Quello che andrà in scena stasera ai Rozzi, con la conduzione di Maria Pia Corbelli e Maurizio Bianchini, sarà un vero e proprio show, con tutti i premiati e con i tanti ospiti che prenderanno parte alla cerimonia. Ad aprire la serata saranno le chiarine del Palio, mentre a curare i tre intermezzi musicali saranno la violoncellista Rebecca Ciogli, allieva dell’Accademia Chigiana, che eseguirà due brani per violoncello solo di Bach, e la cantante Alice Valentini, che si esibirà in alcuni brani celebri accompagnata da un corpo di ballo. Gli ospiti saranno introdotti dall’attrice Marianella Bargilli, che offrirà al pubblico un breve monologo tratto dallo spettacolo ‘Uno, nessuno e centomila’ di Luigi Pirandello, che la vede impegnata sulle scene proprio in questo periodo. A rappresentare il riconoscimento deciso dalla giuria, ai premiati sarà consegnata un’opera dell’artista Carlo Pizzichini.

Grande attesa per Drusilla Foer, una delle star della serata, che riceverà il premio dalle mani del presidente della Toscana, Eugenio Giani. Il giornalista e scrittore Marino Bartoletti sarà premiato da Alessandro Rossi, direttore del settimanale L’Espresso; la giornalista Cristina Manetti, prima donna a ricoprire l’incarico di Capo Gabinetto della Regione Toscana, riceverà il premio dal caporedattore della Nazione di Siena, Pino Di Blasio.

Gli altri premiati saranno l’attrice e conduttrice televisiva Francesca Reggiani, la giornalista di Sky TG24 Giovanna Pancheri, Il conduttore e autore televisivo Carlo Conti. Un vero gran gala pensato come un evento televisivo, con momenti di intrattenimento e spettacolo, che riunisce i due riconoscimenti curati dal Centro studi Mario Celli e da La Voce del Campo e dedicati a due personalità con le quali il mondo della cultura senese è ancora molto in debito.