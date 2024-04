Parà di ’Strade sicure’ sorvegliano la ’Y storica’

I militari di ’Strade sicure’ che da tempo contribuiscono ai controlli e alla sicurezza nella nostra città – sono stati già impiegati anche alla Lizza e al Duomo ma finora soprattutto nelle zone periferiche –stazioneranno invece stabilmente in centro. Da ieri mattina infatti i parà hanno presidiato la Y storica, muovendosi in mezzo a cittadini e tanti turisti fra via di Città, Banchi di Sotto e Banchi di sopra, anche in piazza del Campo e al Duomo. Così è stato deciso nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza di lunedì scorso in modo che possano segnalare tempestivamente eventuali situazioni anomale o sospette nel cuore della città. Questa infatti l’area a più alta densità turistica già a partire da queste settimane e lo sarà ancora di più in occasione del periodo estivo e delle due Carriere.

La.Valde.