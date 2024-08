’Papi e visitatori internazionali’. Passeggiata di giovedì

L’impronta di una città nella storia occidentale si valuta anche in base a quanti dei suoi ’figli’ nei secoli sono diventati Papa. Per Siena il conto dei Pontefici arriva fino a quattro, ed è a loro che sarà dedicata la prossima delle Scoperte. La passeggiate del giovedì sera, con la guide Federagit, riprende il 22 agosto dopo la pausa paliesca: ’Papi e visitatori internazionali a Siena tra Medioevo ed epoca moderna’ è il tema dell’appuntamento, con via alle 21.30 da Fonte Gaia. Venerdì poi, all’Accademia del Gusto in via Camollia 76 questa settimana sarà possibile imparare a fare il pan co’ santi: a spiegarlo sarà l’Officina dei Dolci.