Paolini a Chianciano con ’Antenati’. Viaggio al centro dell’evoluzione

L’evoluzione dell’Homo Sapiens, e dei suoi ‘parenti’, ricostruita da Marco Paolini. Al Teatro Caos di Chianciano arriva domani alle 18 lo spettacolo ‘Antenati – The grave party’, un viaggio nella memoria genetica delle specie umane, tra abilità e abitudini, catastrofi ambientali e mutamenti climatici, metamorfosi, intelligenze e istinti a determinare le scelte e le inclinazioni. "Quello di Marco Paolini al Teatro Caos – spiega Rossana Giulianelli, vice sindaca e assessore alla cultura del comune di Chianciano, che sostiene lo spettacolo – è un evento unico per il nostro calendario teatrale, ma soprattutto lo è per la comunità che lo accoglie. Avere un personaggio di prestigio e rilievo come Paolini è motivo di orgoglio e soddisfazione, tanto che l’amministrazione non ha voluto far mancare il suo supporto all’appuntamento".

"Lo spettacolo inizia narrando di atomi e batteri – affermano i curatori dell’iniziativa – e prosegue descrivendo la migrazione continua di quei nonni poco più che trentenni, il loro arrivo in risposta all’invito e il loro comico e commovente tentativo di capire noi, internet e la catasta di meraviglie utili e inutili di cui ci circondiamo".

I temi di fondo affrontati da Paolini in questa occasione sono l’evoluzione e l’ecologia. "Competizione e collaborazione si bilanciano in modi sempre diversi – affermano gli organizzatori – generazione dopo generazione. Alla parola è affidato il compito di far vedere questa stirpe di funamboli che ci ha preceduto e da cui abbiamo ereditato difetti e virtù". ‘Antenati – The grave party’ è uno spettacolo scritto e interpretato da Marco Paolini. Musiche di Fabio Barovero, luci di Michele Mescalchin, fonico Piero Chinello, assistenza tecnica Pierpaolo Pilla, direzione tecnica Marco Busetto, per una produzione Michela Signori, Jolefilm.

L’appuntamento di domenica è fuori abbonamento ma fa parte comunque del cartellone della stagione teatrale, curata da LST-Teatro, una compagnia che da più di venti anni svolge attività di produzione e di formazione. Per le prenotazioni è possibile contattare il numero 0578 321101 oppure inviare un’email all’indirizzo [email protected]. Prossimo appuntamento, sabato 6 aprile alle 21.15 con ‘Grazie della squisita prova’, uno spettacolo di Enzo Vetrano, Stefano Randisi e Nicola Borghesi.

Riccardo Bruni