Panettoni in dono ai volontari della Misericordia locale

Bei gesti che non si dimenticano. Anche quest’anno Pasquini Drink / Foodiffusion di Poggibonsi ha voluto ringraziare i volontari della Misericordia cittadina per l’impegno verso la comunità offrendo degli ottimi panettoni a tutti coloro che sono stati in servizio durante le festività natalizie e lo saranno anche a Capodanno.

"Un modo per mostrare riconoscenza a coloro che si mettono gratuitamente al servizio della collettività – afferma la Misericordia –. Ringraziamo Pasquini Drink/Foodiffusion per la generosità e i nostri volontari e volontarie per loro disponibilità".

La Misericordia di Poggibonsi, numeri alla mano, è una grande famiglia con 3.500 iscritti e oltre 150 volontari tutti i giorni in prima linea per la comunità. Un’attività, quella della Confraternita, a tutto tondo: trasporti sanitari a supporto del 118, trasporti sociali, assistenza, protezione civile, banco alimentare, Centro di Ascolto Antiusura e infine Microcredito di Solidarietà.