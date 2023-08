Palla al bracciale femminile a Chiusi: trionfa il Mar Nero

Vittoria per le ragazze del Mar Nero nella palla al bracciale femminile che si confermano campionesse per il terzo anno consecutivo e vittoria del Sottogrottone nella prima giornata di gare di palla al bracciale che garantisce l’accesso alla finalissima di domenica 3 settembre. Sono questi i risultati principali del primo fine settimana dei Ruzzi della Conca di Chiusi Scalo. Sabato 26 agosto le campionesse guidate da capitan Daniele Paolucci - mandarino Federico Ferretti - hanno confermato tutto il loro valore e la loro forza: Cristina Feri (nella foto, tra le migliori in campo), Martina Franceschini, Cinzia Santopaolo, Matilde Trettel, Chiara Rapicetta e Chiara Marchetti hanno prima battuto le Biffe per 12 a 4 e poi in finale si sono imposte per 16 a 7 sul Granocchiaio. Con 7 vittorie totali nel palmares, il Mar Nero è la contrada col maggior numero di successi nella palla al bracciale femminile. Ieri, domenica, è stata invece la volta dei ragazzi. Nella prima giornata della grande disfida della palla al bracciale, il Sottogrottone ha vinto con un faticoso 13 a 11 contro le Biffe, mettendo in evidenza uno straordinario Francesco Natali Tanci. Quindi il Mar Nero ha sconfitto con nettezza il Granocchiaio per 12 a 3, con Daniele Paolucci e Federico Ferretti tra i migliori. Il Sottogrottone si è poi imposto sulla Fornace per 12 e 3. Quindi una "finalina" stupenda tra Sottogrottone e Mar Nero, terminata con un 16 a 13 da brividi per i giocatori guidati da capitan Andrea Della Ciana. Sottogrottone dunque in finale pronto a conquistare la conca, la vittoria finale dei Ruzzi. Le altre contrade possono ancora giocarsi un posto nel match più importante con le partite della seconda giornata della grande disfida della palla al bracciale di domenica prossima. Nel tardo pomeriggio di ieri si è svolta anche la spettacolare corsa dei maiali che ha visto la vittoria della contrada del Mar Nero

Massimo Montebove