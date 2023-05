PalioAcanestro in Fortezza, con sei contrade soppresse

Si svolgerà dal 12 al 18 giugno prossimi in Fortezza Medicea la seconda edizione di ’PalioAcanestro’. L’evento vedrà la sfida tra le sei squadre che portano il nome delle sei contrade soppresse, composte dai ragazzi delle contrade aderenti, suddivise in due gironi da tre squadre ciascuna, e si sfideranno sui due campi allestiti nel cuore dell’anfiteatro. Sarà una settimana ricca di eventi ed attività che già da lunedì 12 giugno proporrà numerose iniziative che hanno il basket come filo conduttore. Inizio settimana con evento ’Open per il minibasket femminile’, partita di Baskin e la tappa del 3v3 Toscana in collaborazione con UniSI. Tanti momenti per vivere la palla a spicchi fino al torneo vero e proprio che prenderà il via il 14 giugno tra Gallo, Quercia, Spadaforte, Leone, Vipera e Orso. L’evento è patrocinato da Comune, Coni, FIP Toscana e Panathlon Club, con UISP Siena.