Siena, c’è il tufo: Piazza pronta per il Palio. Attivi 19 varchi, poliziotti a cavallo

Siena, 25 giugno 2023 - Magia del tufo. Grazie agli oltre 300 metri cubi di terra la Piazza si è vestita a festa per il Palio. Una macchina organizzativa, quella del Comune, che ha lavorato come se avesse il pilota automatico coprendo l’anello con maestria ed amore. Una trentina, fra operai e tecnici coordinati dall’ingegner Paolo Ceccotti, hanno lavorato ininterrottamente dalle 3 alle 14,30 di ieri quando la stesura è stata ultimata. Sono servite un paio di ore più del solito per via di alcuni intoppi: due camion che portano la terra si sono rotti e la vibrofinitrice ad un certo punto si è bloccata. Alla fine però l’anello di tufo era perfetto. Stamani sarà messo a partire dalle 7.15 quello nel Porrione e domani nel Cortile del Podestà per la presentazione del Drappellone di Roberto Di Jullo. Anche il sindaco Nicoletta Fabio ieri mattina è andata a vedere come procedevano le operazioni in Piazza, salutando il personale e ringraziandolo per il grande impegno con una colazione (pagata di sua tasca) per tutti nella stanza in piazza del Mercato accanto al museo dei costumi.

(video di Fabio Di Pietro)

La Piazza dunque è pronta per la Carriera di Provenzano. Anche sotto il profilo della sicurezza. Basta pensare che sono stati sistemati ben 19 varchi che diventeranno 23 per l’Assunta, portando dunque a compimento le prescrizioni inserite nel progetto concordato nel 2018. Di fatto soprattutto nella parte superiore si è creato una sorta di doppio steccato che accoglie gli addetti appunto ai varchi che così possono operare senza subire la pressione della gente. Un accorgimento che certo la commissione di vigilanza apprezzerà quando, lunedì alle 9, farà il consueto giro di controllo della Piazza. Che quest’anno sarà ’sorvegliata’ naturalmente dalle forze dell’ordine ma anche da un bel numero di steward, personale fornito da una ditta di Firenze che ha vinto la gara, essendo l’unica fra le 4 invitate a presentarsi.

Aumentando i varchi in Piazza, serviranno meno addetti, probabilmente poco più di 120. Fra le novità lo smontaggio dei palchi che avverrà per la prima volta in due giorni: nella notte fra il 2 e il 3 luglio e quella seguente con la terra che dunque non sarà tolta prima del 5 luglio. Per la prima volta, inoltre, saranno presenti due poliziotti a cavallo in città che faranno sorveglianza dal 28 al 30 giugno. Resta invece il rebus maltempo: ad ora le previsioni di ’MeteoSiena24’ con cui il Comune è convenzionato ipotizzano qualche precipitazione dopo il 30.