Palio, l’ex giocatore Favalli compra il cavallo Buran

Siena, 23 giugno 2023 - “Tale e quale l’abbiamo trovato in forma. Ora dobbiamo guardare gli altri accertamenti, ovviamente, prima della decisione definitiva». Una frase, quella pronunciata dal veterinario comunale Carlo Alberto Minniti, che rilancia il dibattito e le polemiche sul lotto e sulle ’punte’ da inserire. Se Tale e quale, che ha vinto a luglio 2019, dunque sta bene non sarà semplice per i capitani lasciarlo alla finestra. Ma i ’giochi’ sono soltanto all’inizio. Si è conclusa invece con i cavalli di Massimo Columbu la previsita dei cavalli da palio alla clinica del Ceppo. Con visite particolarmente lunghe che hanno interessato, tra l’altro, anche gli anteriori oltre ad un’osservazione accurata dell’animale appena entra nella struttura. Minniti rassicura che anche i nomi più avanti con gli anni, vedi Remorex, due vittorie, e Reo confesso, sono in forma. Bellissima Violenta da Clodia, all’alba alla clinica, insieme ad Ungaros su cui Grandine punta molto. «Più cavalli buoni ci sono, meglio è», auspica Scompiglio che dunque fa intendere che la teoria di lasciare solo Violenta non è funzionale al suo Palio. Di sicuro ci sarà Zio Frac, il barbero vittorioso il 2 luglio 2022 nel Drago, che Bellocchio coccola come un amico fraterno.

«Magari lo potessi montare», dice. E subito aggiunge: Comunque vanno bene tutti». Insieme a Zio Frac dalla scuderia Bruschelli arriva anche Buran. Sorpresa: il proprietario del sauro è l’ex giocatore di Lazio, Milan ed Inter, nonché della Nazionale con cui ha partecipato agli Europei 2004, Giuseppe Favalli che l’ha accompagnato al Ceppo. Niente dichiarazioni ma tutti sanno che il suo cuore batte per il Bruco. E che la passione per i cavalli – ne ha avuti da corsa – nasce da lontano. Mentre da oltre 20 segue il Palio che ama da impazzire. Ha anche comprato una casa a Siena. Tornando alle strategie, non nega il buon rapporto con il Nicchio Elias Mannucci: «Sì, potrei indossare anche questo giubbetto».

Intanto alle 3 di sabato gli operai iniziano a lavorare per stendere il tufo in Piazza. E’ Palio davvero.