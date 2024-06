Columbu: “Remorex, alla sua età i cavalli corrono il Grand National. Se non lo prendono di fame non muore”

Siena, 23 giugno 2024 - Anche Massimo Columbu, in arte Veleno II, ha un cuore. «La centralina», così la definisce il fantino, che funziona bene. Quella che serve, ribadisce senza giri di parole, per correre in Piazza. Il suo cuore batte per Remorex, il cavallo biondo ormai passato alla storia per i caparbi successi conquistati scosso. "Cavallo e fantini, se vuoi partecipare al Palio lo possono fare tutti, tanto una volta che sei lì dentro non esci mica, dove vai”, dice facendo melina in attesa della visita a Remorex per mostrare l’animale a cui si è affezionato. “E’ un po’ invecchiato e allora forse potrebbe rientrare nel lotto livellato? I cavalli sopra i 14 anni, la sua età, corrono il Grand National che non è il Palio di Siena. Comunque, se poi non venisse preso ho fatto anche quest’anno mille balloni di fieno. Mangia lo stesso. Continua ad aiutare i puledri per ora, certo. Finché sta bene e può galoppare si va avanti così, sennò lo lascio nel campo e si gode la pensione. Remorex lo tengo io”, dice Columbu.

Massimo Columbu ieri al Ceppo

“Con i mezzosangue non ti cambia la vita, se devi sognare lo fai con un puro. Per loro (si volge verso il van con il ’biondo’, ndr) c’è il Palio. Il fatto è che quando uno diventa bravo il sogno te lo spengono subito”, punge il fantino.

“Se lo monterei io? Ho la centralina a posto (indica il cuore, ndr). Oggi va di moda avere il mental coach, vorrà dire che troverò un santone. Poi vado al centro benessere, faccio palestra, mi sistemo tutto. Bisogna presentarsi bene. Andrà a finire che metteranno le ombrelline come al moto gp per i fantini in attesa della partenza", dice Columbu. Che sembra rivendicare professionisti meno stile calciatore ma più ’assassini’ vecchia maniera. “Fantini – conclude – a Siena non si possono chiamare, il Palio è una giostra”.

Per cui Columbu ha una passione esagerata tanto "che ho portato sette cavalli – conclude –Potrebbero fare il Palio Cassiox, Superchioma e anche Bombolina”. Oltre al ’biondo’, naturalmente.