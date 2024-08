Il Palio delle rivincite. Quotazioni confermate con la grande incognita di ulteriori slittamenti

Siena, 17 agosto 2024 – Il rinvio del Palio è sempre un imprevisto che, come tale, ha inevitabilmente i suoi effetti sul regolare corso delle cose, creando comunque una deviazione rispetto a quanto disegnato a tavolino dalle dirigenze. Se a luglio fu addirittura svelata la mossa, che aleggiò per due giorni nella preparazione della Carriera, questa volta siamo di fronte a un semplice rinvio, anche se con l’enorme incognita delle previsioni meteo. E quindi con il rischio di ulteriori slittamenti, che inevitabilmente costringono le stalle a uno sforzo di adattamento aggiuntivo per i dieci barberi.

Quanto potrà influire questo sul Palio? In teoria poco, se si riuscirà a correre regolarmente questa sera. Ma se il rinvio dovesse prolungarsi le incognite aumenteranno. E allora per il momento il borsino delle previsioni non si discosta da quello della vigilia. L’assegnazione la mattina delle Tratta e le successive composizioni delle accoppiate hanno disegnato un quadro con Istrice (Tittia su Viso d’Angelo), Valdimontone (Scompiglio su Veranu) e Oca (Brigante su Ares Elce) sul podio delle favorite, senza dimenticare la Selva che gioca sull’accoppiata degli opposti, il barbero più esperto (Tabacco, l’ultimo vittorioso) e l’unico fantino esordiente (Andrea Sanna ribattezzato con il soprannome di Virgola).

Ma il quadro è complesso, non foss’altro che per la presenza di tre coppie di rivali, ma anche per gli spunti arrivati dalle prove. E così possono sperare di trovare spazio in una Carriera che potrebbe presentare elementi di variabilità anche le altre sei Contrade: Chiocciola con Gingillo su Comancio, Leocorno (Turbine su Zentiles), Civetta (Bellocchio zu Zenis), Lupa (Velluto su Benitos), Nicchio (Tamurè su Brivido Sardo), Onda (Grandine su Canarinu). E dieci popolo ancora sperano.

O.P.