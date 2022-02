Siena, 11 febbraio 2022 - "E' iniziato un percorso, sarà fatta quando saremo alla sera del 2 luglio e del 16 agosto... però diciamo che è iniziato un percorso importante, c'è stata un'attenzione di livello nazionale e quindi mi sembra un dato positivo. Speriamo di restare in zona bianca e che ci consentano di fare la nostra festa di popolo nelle condizioni migliori, se non uguali, a quelle a cui siamo abituati". Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, commenta così l'emendamento approvato ieri che consente le cosiddette "feste dinamiche" in zona bianca, compreso quindi il Palio.

Il protocollo è già stato trasmesso agli organi competenti ed era pensato per una situazione di pandemia. "Se restassimo in zona bianca è evidente che il protocollo verrebbe alleggerito", dice il sindaco. Un'apertura quindi decisiva per il ritorno in piazza del Campo. Riguardo alla capienza della piazza, con le nuove uscite si ariverebbe a 14.700 persone.