Siena, il sindaco: “Così è stato riorganizzato l’Ufficio Palio”. Via intanto alle pre visite

Siena, 8 marzo 2024 – “La macchina si è già messa in movimento”. Così il sindaco di Siena Nicoletta Fabio parlando a margine delle pre visite del Palio di Siena di venerdì 8 marzo alla clinica veterinaria del Ceppo. Un momento già importante in vista delle carriere. Il sindaco ha parlato anche dell’organizzazione dell’Ufficio Palio del Comune.

Tre momenti delle pre visite del Palio (Foto Lazzeroni)

"Abbiamo nuovi attori all’interno dell’ufficio Palio che sono in rodaggio e in attesa di rendersi autonomi – dice il sindaco – L’Ufficio Palio ha in pianta stabile due persone. Attualmente c’è un responsabile, Guido Collodel, che in questo momento ha il ruolo di tutori, affiancato dal dottor Luigi De Rosa che prenderà le redini dell’Ufficio stesso. L’Ufficio è sotto diretto controllo del sindaco come credo sia giusto che sia. Per il resto l’Ufficio è stato riordinato. E’ un Ufficio che si è avvalso nel tempo di molte persone che hanno collaborato con la struttura portante nei momenti più caldi. L’idea è che nessuno è indispensabile e che l’ufficio Palio possa funzionare sempre e comunque”.