’Palio’, paura e disagi. Scuole e impianti chiusi

Notevoli i disagi lungo l’Autopalio a causa dei devastanti eventi atmosferici. Difficoltà riscontrate dagli automobilisti soprattutto sul versante fiorentino, tra i crolli delle alberature sull’arteria, come è avvenuto all’altezza di San Casciano Val di Pesa, e il costante rischio di incidenti a causa delle notevoli piogge. Precipitazioni che hanno interessato una superficie ampia dei territori attraversati dal tracciato della Siena-Firenze. Sensazioni affidate anche agli strumenti social da parte degli utenti alle prese con un transito di mezzi, nel migliore dei casi, a singhiozzo. Se non totalmente interrotto, come raccontato "in diretta" da una signora di Poggibonsi in viaggio verso il capoluogo regionale. Ha scritto Patrizia Agnorelli, sul profilo facebook: "Sono passata adesso per la superstrada in direzione Firenze. È consigliato uscire allo svincolo per San Casciano Val di Pesa, ma c’è una fila pazzesca. È tutto bloccato, tra mezzi pesanti e vetture". Una "cronaca" proseguita con un invito in materia di mobilità alternativa, in una fase di allerta divenuta ieri alle 12 di colore rosso: "Uscite a Bargino come ho fatto io - ha aggiunto - poi arrivate su al paese di San Casciano Val di Pesa: c’è traffico, ma è scorrevole e il servizio di Polizia è attivo in tutte le strade". A Poggibonsi il Comune ha disposto di anticipare la chiusura delle scuole e dei servizi educativi (comprese le palestre scolastiche) fino al termine dell’allerta, previsto a ieri per le ore 14 odierne. L’ordinanza dispone la chiusura di impianti sportivi, cimiteri, giardini e parchi pubblici, evitando di sostare sotto le alberature. L’ordinanza dispone di inibire l’uso dei piani interrati, seminterrati e piani terra delle abitazioni, locali commerciali e altri edifici situati lungo l’alveo dei corsi d’acqua recandosi ai piani superiori, e di fare attenzione nell’uso dei sottopassi ferroviari.

Paolo Bartalini