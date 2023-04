Palio ’green’ a Bomarzo Vetrina per giovani fantini

A volte il destino ci mette lo zampino per rendere più accattivanti le sfide. Proprio com’è accaduto ieri al palio di Bomarzo, diventato passerella (e forse anche rampa di lancio) per i giovani fantini di casa nostra. Il 25 aprile, infatti, si ritroveranno alla mossa nuovamente i protagonisti della paliata dello Straordinario 2022. Vale a dire Rocco Betti su Trikke, che poi vinse per Borgo, e Alessandro Cersosimo su Unamore, il cavallo che era stato in testa fino all’ultimo e perse per un soffio. Ebbene, la sorte ha voluto che quest’ultima accoppiata difenda adesso proprio i colori di quella vittoriosa a settembre, Borgo appunto. Mentre Trikke è toccato al Poggio dove nell’ultimo palio c’era Alessio Bincoletto su Amarcord che è stato ieri ritirato. Dunque Cersosimo cercherà sicuramente la rivalsa e Betti proverà a fare il bis di vittorie con Trikke. A cavallo torna poi su questa pista Alessio Giannetti, sempre nella Madonna del Piano ma su Vitzichesu con cui fa coppia fissa (a settembre era su Abbasantesa), quindi ci sarà Antonio Mula su Takatursa e l’inossidabile Uan King montato da Andrea Chessa. Queste le cinque accoppiate mentre in batteria era andato bene Zenis con Gabriele Lai, che aveva vinto davanti a Vitzichesu. Nella seconda era stata proprio Takatursa a brillare mentre Selvaggia Pianetti giungeva terza su Akida. Uan King aveva messo in sigillo sulla terza mentre in quella di recupero era stato Carontes ad andare forte.

Se a Bomarzo va in scena dunque la sfida ’green’, oggi ci saranno tutti fantini di Piazza – da Atzeni a Bartoletti, da Sanna a Zedde, ai Bruschelli, da Coghe a Piras, a Siri e Columbu, a Guglielmi ed Arri per citarne alcuni – a correre sulla spiaggia di Marina di Bibbona, in provincia di Livorno. E’ la prima volta che si disputa qui il palio della Costa etrusca di cui è deus ex machina Roberto Saggini. Le batterie iniziano alle 15, nella finale ad 8 vanno i primi due di ciascuna.

Prima batteria (ore 15)

Bramosu de Campeda (Putzu), Bombers (Bartoletti), Communiqué (Turco), Chirig’Antoni (Mulas), Baila (Puligheddu), Borghesia (Pes), Zodiaca (E. Bruschelli), All (G. Sanna).

Seconda batteria (ore 15,30)

Un Sogno (Boldrini), Vanadio da Clodia (Columbu), Umatilla (Atzeni), Austesu (Migheli), Bagoga (Caria), Diosu de Campeda (Murtas), Angelo Rosso (Farnetani, Audace da Clodia (L. Bruschelli).

Terza batteria (ore 16)

Calliope da Clodia (Siri), Cristallo da Clodia (Zedde), Blu (Coghe), Zeniossu (Piras), Zamura (A. Sanna), Dama Sarda (Nieddu), Assueoro (Chessa), Zia Zelinda (Chiavassa)

Quarta batteria (ore 16.30)

Ambra da Clodia (Arri), Carilbom (Topalli), Coram Lathe (Chiti), Teseo da Clodia (Francesconi), Babilonias (Bitti), Bosea (Manca), Civetta Oroteddesa (Belloni), Ceccomitocca (Guglielmi).

La.Valde.