Palio di Siena, La7 trasmette in esclusiva la diretta domenica 17.30 - Speciale di Cosima Spender e 'Palio 2023 - L'attesa' alle 20.30 La7 trasmetterà domenica in esclusiva il Palio di luglio con cronaca di Pierluigi Pardo e servizi di Andrea Milluzzi. Novità: postazione audio a bordo pista per catturare in diretta le voci e i suoni. Proiezione del documentario 'The Palio' e speciale 'Palio 2023 - L'attesa'.