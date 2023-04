Palio delle Rocche Spighi: "Gara vibrante"

Una festa antica che unisce un paese intero e che di fatto apre la lunga stagione degli eventi in Valdichiana. Guazzino è pronta per l’edizione 53 del Palio delle Rocche che avrà il proprio momento decisivo domenica con la tradizionale corsa delle bighe nel cuore del paese alle ore 18.30. Ma il via alla festa è già iniziato lo scorso weekend con lo stand gastronomico (la bistecca è la specialità della casa) e la passeggiata ecologica insieme a Walk&Clean Sinalunga che ha avuto un bel successo. Il meteo non sta dando una mano, la speranza è che le temperature più miti possano accompagnare la festa nei suoi ultimi giorni, ma l’entusiasmo dei contradaioli non si è raffreddato con il clima piuttosto fresco di queste sere. Il programma intanto prosegue questa sera con la cena e il gioco "Doctor Why"; domani (ore 20.30) la processione storica per la raccolta delle Rocche a cui seguirà la provaccia dove chi vincerà potrà scegliere l’ordine di partenza. Il giovedì sarà svelata anche l’opera che andrà alla contrada vincitrice realizzata quest’anno dall’artista locale Jasmine Baccheschi. Soddisfatto Massimo Spighi, presidente del Comitato Festa delle Rocche: "Il gruppo è forte, quest’anno torneremo alle date di sempre. I ragazzi sono mesi che stanno provando utilizzando anelli più piccoli. Sarà una gara bella e imprevedibile come sempre". Appuntamento a Guazzino.

Luca Stefanucci