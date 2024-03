Palio dei somari. L’attesa è finita, inizia la festa

Primo giorno di festa a Torrita di Siena per il Palio dei Somari. Giornata ricca di appuntamenti in calendario e che si aprirà alle 18 in piazza Matteotti con l’estrazione delle batterie della corsa di domenica 24 marzo, con gli attesi testa a testa tra le contrade decisi dalla sorte, e la riconsegna del premio Sfoggiato vinto nell’ultima edizione dalla Contrada Stazione. Sarà anche la prima occasione per sentire in piazza il suono dei tamburi e vedere lo spettacolo delle bandiere. La novità è la presentazione del panno, ore 19, realizzato dall’artista umbra ma torritese di adozione Cristiana Margutti.

Subito dopo spazio alle Taverne nel centro storico e a ridosso delle mura, con le numerose proposte gastronomiche ad allietare i palati dei torritesi e dei tanti visitatori attesi. Dalle 20 musica e spettacoli itineranti a cura del gruppo Errebundi Musici; in piazza Matteotti dalle uno spettacolo di giocoleria, la Compagnia CircoCercasi ed i Krons Acrobatic Theater. Gran finale con il DjSet del Fabrik Club con la Piazza pronta a ballare. Oggi sarà attivo un servizio navetta gratuito, dalle 16 alla mezzanotte, per permettere di lasciare l’auto nelle aree parcheggio e raggiungere il centro storico.

Luca Stefanucci