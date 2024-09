Palio dei somari, ’Katunz’ vince per il rione Aventino

Divertimento, imprevedibilità, allegria e tanta gente per una festa genuina, tratto saliente per un evento che sta crescendo con le sue novità, ma che resta legato allo spirito del passato. Va in archivio, a Montepulciano Stazione, l’edizione numero 41 del Palio dei Somari. A vincere è stato il rione Aventino, dai colori verde ed arancione, grazie al fantino Roberto Catoni, detto ’Katunz’, al suo sesto successo nella manifestazione. Catoni ha battuto la bravissima Sophia Giomarelli, del rione Maestà, con ’Diavola’ che aveva vinto la scorsa edizione del Palio. Come sempre una gara frizzante e caratterizzata dal grande rispetto per l’animale, aspetto quest’ultimo evidenziato anche dal sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini.

Il Palio è il momento più atteso della Festa alla Maestà del Ponte, con i festeggiamenti in onore della Madonna Regina della Pace: quattro giorni di eventi, buona cucina e intrattenimento con in prima linea il gruppo dell’Asd Maestà del Ponte. "Una bella gara – ci dice Daniele Brizzi, ’motore’ dell’associazione – con batterie quasi da fotofinish! Ma tutta la manifestazione si è svolta con successo, superando il record di presenze. Siamo veramente soddisfatti". Il panno è stato dipinto da Samuele Cammarano di Montepulciano.

Luca Stefanucci