Palio dei Somari a Torrita di Siena. Grande attesa per l’estrazione

Con la speranza che il tempo dia un aiuto concreto nello svolgimento dei tanti eventi in calendario, oggi è il giorno di Torrita di Siena. Si apre, infatti, il programma dell’edizione n. 68 del Palio dei Somari, la festa più grande e partecipata del paese che negli anni ha visto crescere l’interesse anche fuori dai confini torritesi. Estrazione degli abbinamenti delle contrade per la corsa del 23 marzo, presentazione del panno e le Taverne saranno i piatti forti di un sabato ricco di appuntamenti da vivere nella zona del centro storico.

Si parte alle 17.30 con l’affissione di una targa a ricordo degli ideatori del Palio, vicino al luogo dove leggenda narra che tutto partì, l’Osteria di Caldarella. Alle 18, con il ritmo dei tamburi e le bandiere a colorare Piazza Matteotti, arriva il sorteggio delle contrade per disegnare le prime batterie della corsa. Seguirà la restituzione del premio ’Sfoggiato’, per il miglior corteo storico, vinto lo scorso anno dalla Contrada Porta Nova. Uno dei momenti più attesi è alle 19 con la presentazione del Palio dipinto dall’artista torritese Giuliano Censini, opera che sarà esposta fino a domani in via Ottavio Maestri e, la settimana successiva, nella Chiesa Madonna delle Nevi. I sapori e la cucina contradaiola saranno protagonisti a partire dalle 19.30 con l’apertura delle Taverne che ritorneranno anche domenica sia a pranzo che a cena. Camminando per il centro storico e subito fuori le mura si troveranno le postazioni dove gustare qualcosa di buono grazie alle otto contrade torritesi: tre taverne saranno dedicate ai pici al sugo e all’aglione, due per il panino con salsiccia e l’hamburger, una per cinghiale e fagioli e una per dolci e frittelle, specialità immancabile a Torrita per San Giuseppe a cui la festa è dedicata. Per le vie del borgo musica ed esibizioni itineranti, piazza Matteotti sarà l’epicentro con tre spettacoli e il gran finale con il dj set. Un evento, le Taverne, che accende Torrita e porta tanta gente, turisti compresi, nel bel centro storico del paese. Confermato anche per quest’anno il servizio navetta. Grande impegno per i volontari contradaioli che stanno facendo le ore piccole per i preparativi, pianificare il week end e gli eventi della prossima settimana, come le cene propiziatorie del venerdì dove già si prevede il pienone. Per Massimo Bolici oggi inizia il primo palio da presidente dell’associazione Sagra San Giuseppe, la macchina organizzativa del Palio dei Somari, dopo i 37 anni alla guida della contrada Stazione.

Luca Stefanucci