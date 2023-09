Palio dei Somari a Montepulciano: 40° edizione di Festeggiamenti

Giornata frizzante quella che vivrà oggi Montepulciano Stazione dove va in scena l’edizione n.40 del Palio dei Somari con il weekend di festeggiamenti in onore della Madonna Regina della Pace che avrà il suo appuntamento più atteso. Un ricco programma quello della Festa alla Maestà del Ponte, iniziato il 31 agosto, con il Palio che animerà il pomeriggio a partire dalle ore 17. Due batterie, ripescaggio e finale a quattro rioni (su sei complessivi in gara) è il "menù" della corsa. Questi i fantini in gara, presentati venerdì sera insieme alle casacche nuove e al panno dipinto da Daniele Brizzi: Roberto Catoni per il rione Aventino, Maurizio Capitoni per Fontago (vincitore dell’ultima edizione), Matteo Pagliai per Stazione, Simone Cencini per Corbaia, Stefano Giglietti per Macchia, Sophia Giomarelli per Maestà del Ponte. Sarà una lunga giornata quella di oggi con tanti eventi in calendario: stand gastronomico aperto a pranzo e cena, musica e spettacoli la sera, giochi popolari, mostra e intrattenimento. In prima fila nell’organizzazione c’è l’Asd Maestà del Ponte. Massima l’attenzione per gli animali che saranno lasciati liberi di fare quel che vogliono in pista (sì, anche di brucare l’erba o fare retromarcia!), bandita infatti ogni forma di violenza. Il clima che si respira è quello di puro divertimento. Nei giorni precedenti non sono mancati gli eventi che hanno unito cultura, socialità e aggregazione. Il Palio è sentito nel paese e la storia dice che già intorno al 1600 vicino alla Chiesa della Maestà del Ponte veniva corsa una competizione con i cavalli.

Luca Stefanucci