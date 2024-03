Palio dei rioni a Monticiano: si corre il 15 giugno. Piste, Mociano già ok

di Laura Valdesi

SIENA

L’associazione Cavalli da Palio presieduta da Osvaldo Costa e il Comune di Monticiano si danno nuovamente la mano per la festa più attesa del paese che avrà come teatro la pista del Tamburo dove si sfideranno infatti i mezzosangue nel tradizionale Palio dei rioni, preceduto dal Memorial ’Franco Nobile’. L’appuntamento è sabato 15 giugno.

Un altro evento, anche se molto vicino alle fasi calde di Provenzano, che consente comunque ai fantini di mettersi in evidenza e agli allenatori di vedere impegnati i loro cavalli. Le corse sono riservate ai soggetti di 4 anni e oltre i cui proprietari risultano in regola con il pagamento della quota sociale dell’Associazione per il 2024. Saranno 18 i cavalli ammessi e verranno scelti considerando ordine e data di iscrizione. Ogni allenatore potrà segnare più di due cavalli ma al terzo e agli eventuali altri si attingerà soltanto qualora non sia raggiunto il numero appunto di 18. Via alle iscrizioni già ieri e proseguiranno fino al 20 maggio alle 18. Interessante il montepremi complessivo di 7mila euro.

L’occhio degli addetti ai lavori però è rivolto al futuro prossimo: il 26 marzo debutteranno a Mociano i cavalli dell’Albo. I lavori per sistemare il fondo che era stato segnato e scavato dalla pioggia dei giorni scorsi sono stati già effettuati lunedì. La condizione del tracciato sembra dunque tornata ottima anche in considerazione del sole e delle temperature elevate di inizio settimana. Ma operai sono stati già visti a lavoro anche al ’Tamburo’ di Monticiano dove servirà ancora qualche ritocco ma, in linea generale, tutto dovrebbe essere pronto per l’esordio qui che è previsto il 2 aprile.