Palio, Compilation fa sognare a Fucecchio. E Selvaggia vince la sua prima corsa

Siena, 17 maggio 2023 - «La prima vittoria in carriera? Bellissima», dice con la luce negli occhi Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa. «Akida è stata bravissima. Ero emozionatissima, non mi sono accorta di nulla e dell’incitamento», aggiunge la fantina che continua a far parlare di sé nelle corse in provincia anche se il sogno è la Piazza. E che ieri ha conquistato appunto il suo primo successo nella quinta batteria della tratta del palio di Fucecchio con Akida.

Se è stata questa la notizia che ha fatto parlare nel pomeriggio, la sera l’argomento, oltre al valzer delle monte, è stata la scomparsa dai 12 cavalli scelti di Zia Zelinda, vittoriosa qui nel 2022 con Dino Pes, e di Zenia Zoe. Perché se, come si sa, Siena è un altro pianeta, qualche prova strategica in vista di Provenzano magari ci scappa. Fuori due nomi di grido e lotto livellato: chissà se sarà così anche il 2 luglio con il fuori porta per altri mezzosangue titolati. Si vedrà.

Nella ’Buca’, per la cronaca, si sfideranno cinque cavalli iscritti al Protocollo equino del Comune di Siena. A partire dall’espertissimo Tiepolo (nella ’Buca’ ha già vinto), toccato a Samo dove correrà al rientro dopo la squalifica Giosué Carboni. Poi c’è Arathon baio della scuderia Milani, toccato alla ’nonna’ Ferruzza e affidato a Francesco Caria. Quindi c’è Banzay (Sant’Andrea), Chiosa vince che ha ben figurato finora in provincia (Botteghe e su cui monterà Giuseppe Zedde) e infine il nome per cui hanno esultato di più: Compilation (Porta Raimonda) preparato da Federico Guglielmi. Il cavallo con cui ha vinto tanto dunque esordirà nella ’Buca’, chissà se riuscirà anche lui a debuttare in questo palio che per i giovani è comunque una bella vetrina.

I fantini? Giuseppe Zedde aveva tatissime porte aperte, come pure Gavino Sanna che qui è considerato punta di diamante e potrebbe indossare il giubbetto di Sant’Andrea su Banzay. Zedde ha messo fra i 12 Blue Star della sua scuderia, toccato a San Pierino, dove però sembra probabile il ritorno di Dino Pes che qui ha vinto con Zia Zelinda nel 2022. Assalto correrà per Massarella, Silbomba in Cappiano, Zamura è andato nella Torre, Sultano da Clodia in Borgonovo, Austesu nella Querciola e Zucarello in Porta Bernarda che cerca una monta giusta considerato che Compilation è nella rivale, probabilmente spinto da Simone Mereu: potrebbe essere Antonio Siri.

Una bella matassa da sbrogliare quando i giubbetti saranno assestati per il mossiere del Protocollo equino di Siena (e non solo) Andrea Calamassi che domenica abbasserà il canape.

Giovanni Atzeni? Con Fucecchio non ha da tempo troppo feeling, un appuntamento che non è fra le priorità nella sua agendina dove gli occhi s’illuminano solo per due date : 2 luglio e 16 agosto.