Palio, bando aperto Conto alla rovescia

Il cencio del Palio dei ciuchi di Asciano sarà dedicato alla Filarmonica "G. Verdi" che nel 2023 festeggia i duecento anni di vita. Un traguardo significativo per quella che è l’associazione più antica del paese, realtà culturale e sociale viva capace di diffondere la musica ma anche di integrare generazioni diverse ma unite dalla stessa passione.

L’associazione Contrade di Asciano ha dunque pubblicato il bando di concorso per l’edizione 45 del Palio dei ciuchi che si svolgerà il 10 settembre. L’artista dovrà realizzare un’immagine su tela capace di unire il Palio con il bicentenario della Società Filarmonica "G. Verdi" di Asciano, tenendo in considerazione anche gli eventi organizzati durante l’anno.

La data ultima per l’invio del bozzetto a colori (grandezza massima formato A3) è per il 15 giugno alle ore 12. I plichi con i bozzetti del cencio verranno esaminati da una commissione entro il 21 giugno e pochi giorni dopo al vincitore sarà comunicato l’incarico per l’esecuzione del cencio. L’artista sarà premiato con un contributo di 500 euro e dovrà poi consegnare il cencio non oltre il 21 agosto.

Nella pagina Facebook dell’associazione Contrade di Asciano è possibile consultare il bando di concorso in forma completa.

Per artisti e appassionati d’arte arriva una nuova occasione per mettersi alla prova e “lasciare il segno“ sul cencio che arricchirà la bacheca della contrada vincitrice. Il Palio dei ciuchi di Asciano è un evento particolarmente sentito dalla comunità ascianese e che vede protagonista le sette contrade del paese (La Corona, Il Corso, La Pergola, Piazza del Grano, Il Prato, La Stazione e La Tranquilla).

