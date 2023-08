Palio, il trionfo dell'Oca: "Ci siamo vendicati dopo una squalifica ingiusta"

Siena, 17 agosto 2023 - "Me lo sentivo, c’era qualcosa nell’aria". Il Governatore dell’Oca Francesco Cillerai, nel pomeriggio dopo la benedizione dei cavalli, è andato a pregare nell’Oratorio di Santa Caterina, patrona di Siena e della Contrada, per chiedere la benevolenza della santa. "Dedico questa vittoria al mio popolo – ha spiegato –, perché dopo quattro anni di buio e difficoltà in termini di scelte e decisioni, ha saputo restare unito, lavorando senza sosta nonostante la lontananza dai canapi".

Durante la Cena della Prova generale, Cillerai aveva annunciato: "Ci sarà giustizia dopo una squalifica ingiusta di due Palii. Ebbene, stasera abbiamo trovato la nostra vendetta". Il Governatore sottolinea che "si tratta di una vittoria che viene da lontano, frutto del lavoro di un gruppo unito dal punto di vista degli organi direttivi e del gruppo Palio". "C’è sempre stata sintonia – aggiunge –: in questo 2023 assistiamo al coronamento di quattro anni di lavoro". Poi un riferimento alle statistiche: "E’ difficile che l’Oca resti più di dieci anni senza vincere – continua Cillerai –. Ma quando ci capita l’occasione, battiamo il ferro". Poi di nuovo il riferimento al valore aggiunto della Contrada, ovvero "la compattezza": "Questo è un popolo con cui certe volte ci si confronta, ma alla fine si trova sempre una sintesi. Ringrazio quindi chi mio è stato vicino nei momenti difficili".

Cillerai conclude parlando della sua contradaiola più famosa, cioè la cantante Gianna Nannini che ha assistito alla Carriera dalle trifore di Palazzo pubblico, unendosi alla festa in Duomo: "Gianna è da sempre vicina all’Oca – le parole del Governatore –, anche se non appare. Ha partecipato alla Cena della Prova generale e la attendiamo per la cena della vittoria. Ma per quanto ci riguarda – conclude – per noi è un’ocaiola come gli altri".