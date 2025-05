Palio 2 luglio le contrade estratte: Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera

Siena, 25 maggio 2025 – Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera sono le cinque contrade estratte nel pomeriggio di oggi, 25 maggio, a Siena per il Palio di Provenzano in programma per il 2 luglio. Le cinque contrade vanno ad aggiungersi alle Tartuca, Chiocciola, Drago, Selva e Istrice che correranno di diritto.

Folla delle grandi occasioni, come sempre per questo attesissimo appuntamenti, in piazza del Campo. Davanti al Palazzo Pubblico presenti i diciassette capitani con il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio. Tanti turisti e curiosi hanno seguito il rito che ha creato grande atmosfera con in sottofondo l’inconfondibile ritmo dei tamburi. Dalle trifore sventolano quindi le bandiere di Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera. Mentre Nicchio, Onda, Civetta, Giraffa, Aquila, Torre, Leocorno correranno d’obbligo nel palio del 2 luglio 2026.

Estrazione delle contrade per il Palio, piazza del Campo gremita per uno degli appuntamenti più sentiti della festa (Foto Dipietro)

La Lupa non veniva viene estratta da luglio dal 2014, seguita da Valdimontone e Oca. Due le coppie di rivali in piazza per l’attesissimo appuntamento del 2 luglio per il quale già da domani inizierà il balletto di strategie per i capitani tra papabili fantini, ultime corse e previsite. Al canape si daranno battaglia, come da tradizione, 10 delle 17 contrade di Siena e per questo Palio le accoppiate rivali sono Chiocciola e Tartuca e Lupa e Istrice.