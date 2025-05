Palio, estrazione il 25 maggio. Ecco chi è più fortunato

Siena, 25 maggio 2025 – “Un mezzo Straordinario”, l’estrazione oggi alle 19. Attesissima perché, con sole 5 Contrade di diritto sul tufo, è stata capace di congelare le strategie. O meglio, ciascuna Contrada ha seminato e ipotizzato le strade da intraprendere prima e soprattutto dopo il 25 maggio. Da stasera, dunque, iniziano i giochi di Provenzano.

Considerato che Aquila e Torre saranno al secondo ordine di trifore e che il Nicchio in caso di uscita sconterebbe la squalifica, incrociano le dita Lupa, Valdimontone, Oca, Leocorno, Bruco, Pantera, Civetta, Chiocciola, Giraffa e Onda.

Ma chi è fortunato quando l’estrazione cade il 25 maggio? Sei volte nel ’900 e 3 negli anni Duemila. C’è un ricorso che merita di essere segnalato, l’estrazione del 25 maggio 1980 quando vennero tirate su, proprio come stasera, 5 Contrade: Torre, Istrice, Aquila, Bruco e Selva. Quella Carriera fu poi vinta da Marasma e Miura nell’Onda. Per quanto riguarda le altre estrazioni il 25 maggio, sono state nel 1952 (Giraffa, Valdimontone, Torre), nel 1969 (Valdimontone, Istrice, Chiocciola), nel 1975 (Bruco, Oca, Pantera), nel 1986 (Leocorno, Tartuca, Torre), nel 1997 quando le estratte furono 4: la Giraffa che poi vinse, l’Istrice, la Chiocciola e il Bruco.

Tre le estrazioni il 25 maggio negli anni Duemila: 2003 (Oca e Lupa in realtà scontarono la squalifica, Chiocciola, Aquila e Pantera), 2008 (Valdimontone, Bruco, Nicchio) e 2014: Lupa, Pantera e Onda. Il 25 maggio dunque porta bene al Bruco in pole per le estrazioni in questo giorno dal ’900 ad oggi (4), seguito da Valdimontone, Torre, Istrice, Chiocciola e Pantera a quota 3. Due per Giraffa, Oca, Aquila e Lupa, una per Selva, Leocorno, Tartuca, Nicchio e Onda.

Guardiamo invece le estrazioni per luglio con cinque tirate su. E’ successo nel 1985 quando poi vinse l’Oca che venne estratta insieme a Torre, Tartuca, Istrice e Giraffa. Quindi nel 1991 furono tirate a sorte Tartuca (che poi vinse con Cianchino e Uberto), Leocorno, Pantera, Valdimontone e Nicchio. Come detto nel 1980, nel 2000 Leocorno e Nicchio uscirono scontando però la squalifica, alle trifore poi furono messe le bandiere di Civetta, Oca e Pantera che corsero. E ancora: 5 estratte nel 2002 (Leocorno, Nicchio, Chiocciola, Aquila e Torre), nel 2003 furono 5 ma perché Oca e Lupa uscirono scontando la squalifica poi vennero tirate su Chiocciola, Aquila e Pantera. Infine il 21 maggio 2023 5 estratte ma anche in questo caso la Civetta uscì scontando la squalifica, 4 invece corsero: Istrice, Drago, Torre e Chiocciola.