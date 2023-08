Palestre e segreteria, le soluzioni Rivoluzione per i lavori alla ’Tozzi’

Come è noto da tempo a Chianciano Terme nei prossimi mesi ci sarà un progetto di sostituzione edilizia che riguarderà il plesso scolastico in viale Dante, l’immobile dove ha sede l’istituto ’Tozzi’ che sarà demolito e ricostruito. Questo comporterà delle novità significative ad iniziare dagli spostamenti. Le tre classi della scuola dell’infanzia si trasferiranno nella scuola in via del Condotto mentre le cinque della scuola primaria ’De Amicis’ troveranno casa nella sede della scuola ’Mencarelli’.

Per quanto riguarda invece le sette classi della scuola secondaria di primo grado la loro ubicazione sarà nelle aule all’interno del ’Pellegrino Artusi’, la scuola alberghiera di Chianciano Terme. Spostamenti che interesseranno oltre 300 alunni, un numero significativo. Ma le novità non finiscono qui perché i vari cambi di sede significano anche trovare nuovi spazi per fare educazione fisica visto che l’edificio di viale Dante sarà prossimamente demolito per essere poi ricostruito.

Quale soluzione è stata trovata? "L’idea – spiega l’assessore Damiano Rocchi – è quella di utilizzare la palestra della ’Tozzi’ fino a tutto il mese di dicembre, prima della demolizione della scuola, mettendo due ore consecutive di ginnastica. Gli spostamenti saranno effettuati con gli scuolabus. Dopodiché, in attesa della realizzazione della palestra all’alberghiero, da gennaio a giugno l’idea per gli studenti delle medie sarebbe quella di fare progetti sportivi prima con la piscina di Chianciano e poi nei campi da tennis al Parco Fucoli. Per quanto riguarda le elementari la ginnastica potrà essere effettuata alla ’Mencarelli’, dotata di un proprio spazio".

Tra i cambiamenti significativi anche quello della segreteria che sarà a pochi metri dalla scuola ’Mencarelli’. "Il suo spostamento temporaneo – continua Rocchi – avverrà in un locale dell’Hotel Attico. dove sarà fatta anche un’aula morbida in ausilio al plesso della scuola ’Mencarelli’. La segreteria sarà attiva sin dall’inizio del nuovo anno scolastico". Per quanto riguarda la nuova scuola in viale Dante per Rocchi "probabilmente sarà pronta per l’anno scolastico 20272028".

Intanto un incontro informativo sulla scuola rivolto ai genitori è in calendario per martedì 5 settembre al Teatro Caos di Chianciano Terme. Parteciperanno, oltre all’amministrazione comunale, anche insegnanti e dirigenze scolastiche. Sarà dunque un momento importante per conoscere le ultime novità e fare il punto della situazione su un tema così importante.

Luca Stefanucci